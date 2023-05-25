الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ عمر عصر على تأهله التاريخي ببطولة العالم للتنس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية، للاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لإنجازه وتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا بعد فوزه علي الكرواتي توميسلاڤ بوكار بنتيجة 4-0.

وفي كلمات موجهة للبطل المصري عمر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، قال أشرف صبحي: "كل الفخر والاعتزاز والتقدير والامتنان ببطل منتخبنا القومي لتنس الطاولة وانجازه التاريخي، وتأهله لربع نهائي بطولة العالم بجنوب أفريقيا، وأؤد أن أشيد أيضًا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، ونتمني كل التوفيق للمنتخب والجهاز الفني في قادم المنافسات والفعاليات".

وأشار الوزير إلي أن الرياضة المصرية على مستوى المنتخبات والألعاب الفردية، تُبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.

ويلتقي غدًا عمر عصر المصنف الأول عالميًا الصيني  فان زي دونج في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في تمام الساعة 3:40 مساءً.

الإعتزاز والتقدير البطولة العربية الدكتور أشرف صبحي الرياضية المصرية القاهرة الدولي المنتخب الوطني بطولة العالم لتنس الطاولة

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