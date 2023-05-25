أبو شقرة: الحوار الوطنى تلقى الكثير من الأطروحات حول تطوير منظومة التعليم

كشفت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل جلسة ملف “التعليم قبل الجامعي” ضمن مناقشات الحوار الوطني اليوم الخميس.

وقالت “أبو شثرة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس:" هناك زخم كبير في الموضوعات والأفكار، كما أن هناك أطروحات كثيرة لتطوير التعليم، وتطوير الجامعات التكنولوجية، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني.

وأضافت:" نتحدث عن مستقبل كبير ينتظر عدد كبير من الطلاب المصريين الذى يربطهم بسوق العمل، ونحن نحتاج إلى التطوير في الجامعات لأنه اصبح لدينا تخصصات كثيرة لا يحتاجها سوق العمل".

وأشارت إلى أن مناقشة مشروع قانون في الحوار الوطنى قبل مجلس النواب، يؤكد حرص القيادة السياسية على تناوله بالحوار من جميع أطراف المجتمع.