"القاهرة القومية" تقدم مسرحية "الدمية البرية" بروض الفرج ٢٩ مايو

يستعد المخرج السعيد منسي لتقديم العرض المسرحي "الدمية البرية" في التاسعة من مساء الإثنين ٢٩ مايو، ولمدة عشر ليال متصلة، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

في العرض نرى البطة البرية تم اصطيادها في بيت الدمية، وهى العقدة التي حاول "السعيد منسي" حلها من خلال نصي "هنريك إبنسن" في تجربة الكل بها شريك في نسج خيوط اللعبة حول منزل عائلة وقعت في فخ الحياة العتيق.

المسرحية من بطولة نورهان القاضي ومحمد صابر وأحمد رسمي وتقى طارق وباسم مجدي وجاسر أبوالخير وأمنية مُحسن وأحمد أبوالعلا.

تصميم الديكور أحمد الشيربي وموسيقى زياد هجرس ومصمم إضاءة أسامة حربي وملابس أحمد مرعي ومكياج داليا علاء الدين، وكاست الإخراج: نور إسماعيل وزينب عبدالعزيز وكاظم، والمخرج المنفذ أسامة جميل.. والعرض من إخراج السعيد منسي.