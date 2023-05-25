الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على توزيع درجات الصف السادس الإبتدائي 2023 لجميع المواد الدراسية

الصف السادس الإبتدائي
الصف السادس الإبتدائي

توزيع درجات الصف السادس الإبتدائى 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث “جوجل” وذلك بعد الانتهاء من الإعلان عن النتيجة فى جميع محافظات مصر من خلال الموقع الالكتروني لمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية أو من خلال المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

توزيع درجات الصف السادس الإبتدائى لجميع المواد الدراسية 2023

 

مادة اللغة العربية 

80 درجة منهم 40 للترم الأول و 40 درجة للترم الثانى.

مادة الحساب

40 درجة للترم الأول و 40 درجة للترم الثانى.

مادة العلوم 

40 درجة منهم 20 درجات للترم الأول و 20 درجات للترم الثانى.

مادة الدراسات الإجتماعية 

المجموع الكلى لمادة الدراسات 40  درجة مقسمين بالتساوي على الترم الأول والترم الثانى 

توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الترمين الأول والثاني

مادة اللغة الإنجليزية 

إنجليزي 40 درجة مقسمين بالتساوي على الترمين (الأول-الثانى) 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

 

أولا: يقوم ولى الأمر أو التلميذ بالدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثانياً: الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

ثالثاً: تحديد الفصل الدراسي والمرحلة التعليمية والصف الدراسي المقيد به الطالب.

رابعاً: كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته في الامتحانات بدقة.

خامساً: إدخال كافة بيانات المدرسة المقيد بها.

سادساً: تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانة المخصصة لذلك.

سابعاً: الضغط على كلمة استعلام.

وأخيراً: ظهور درجات الطالب في كل المواد الدراسية التي خضع لامتحانات في الترم الثاني.

بوابة التعليم الأساسي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  رابط إلكترونى  للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل  عبر بوابة التعليم الأساسي لإعلان نتائج طلاب صفوف النقل وذلك من خلال هذا الرابط.

يذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى فى جميع محافظات مصر منذ يومان مض تقريبا ويمكن  الاستعلام عنها من خلال اتخاذ الخطوات سابقة الذكر.

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