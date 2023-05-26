الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إشادة منظمة الهجرة بدور القاهرة.. تفاصيل أعداد اللاجئين في مصر

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية التقى أمس، بالمديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية "آمي بوب" في إطار اللقاءات التي يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

كما نقل وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن.

فماذا عن أرقام اللاجئين في مصر بعد تصريحات وزير الخارجية بأن أعدادهم بلغت 9 ملايين؟ 

وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، في 2022، فإن هناك أكثر من 9 ملايين ينتمون لـ133 دولة، بما يمثل 8.7% من إجمالي سكان البلاد الذي يتخطى 100 مليون نسمة.

بيان المنظمة أكد أن تعريف المهاجر بشكلٍ رسمي أنه "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة".

وفقًا لمنظمة الهجرة، فإن الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين بدأ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار في الدول المجاورة، مشيدة بأن الخطاب الإيجابي من مصر تجاه المهاجرين يمثل عامل جذب للآخرين.

في 2022، حدد التقرير المجموعات الكبرى للمهاجرين بـ4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني، ومليون ليبي، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، مؤكدًا أن أكثر من ثلث هؤلاء المهاجرين يعملون في وظائف وشركات مستقرة، ما يشير إلى إسهامهم بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5.5 ملايين مهاجر يعيشون بمصر منذ أكثر من 10 سنوات، في حين أن 6% منهم عاشوا واندمجوا لأكثر من 15 سنة بمن فيهم الأجيال الثانية.

اعمال العنف الاقتصاد التابعة للأمم المتحدة استقبال الوافدين أصيل استضافة

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