الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتذليل المعوقات.. أبرز جهود الحكومة لدعم الاستثمار

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة ، أمس الخميس، الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، قائلا إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.

 وقد عملت الدولة المصرية على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الآونة الأخيرة، وفي السطور نستعرض  أبرز خطوات وجهود الدولة لدعم عملية الاستثمار والمستثمرين.

- حوافز استثنائية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر

في 17 مايو الجاري ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إقرار حوافز استثنائية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر، وعدد من الحوافز لبعض القطاعات وبالأخص الزراعية، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

- الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

أعفت الحكومة 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وذلك في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وتم حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين.

- حوافز جديدة للمطورين العقاريين

لم يكن الاستثمار العقاري ببعيد عن الدعم والحوافز، حيث قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 17 مايو الجاري، إنه سيتم إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة للمطورين العقارين وسيتم عرضها وإعلانها قريبا، موضحا أنه سيكون هناك وحدة دائمة بمجلس الوزراء لتلقي طلبات وبحث الأمور المتعلقة بإنشاء الشركات الناشئة لتشجيع الشباب.

- وضع وثيقة سياسات ضريبية

أكد رئيس الوزراء أنه سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر، وقرار تنظيمي لتحديد مدي زمني لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد عن 3 أشهر، وجاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 17 مايو الجاري.

- المساواة بين القطاع الخاص والحكومة

تسعى الدولة للمساواة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للدولة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، حيث تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط. 

- الحد الأقصى لتأسيس الشركات عشر سنوات

وفقا للقرارات الأخيرة الخاصة بالاستثمار، فإن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل، وفى حالة عدم رد الجهة، بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.

إزالة كافة المعوقات استثمارات استثمار العقاري ئيس الوزراء ئيس مجلس الوزراء

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