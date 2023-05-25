الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائي في القليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بوجود نزاع قضائي قائم بينه وبين أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة القسم، على ملكية فيلا كائنة في دائرة القسم، والصادر بشأنها قرار لصالحه بالتمكين منها.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتأمين تنفيذ القرار الصادر لصالح الشاكي، بتمكينه من العين محل النزاع وتسليمها له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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