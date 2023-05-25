الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حفيدة أم كلثوم تكشف لـ"الدستور" تفاصيل التصالح مع عمرو مصطفى

عمرو مصطفى وأم كلثوم
عمرو مصطفى وأم كلثوم

لا زال هناك جدل دائر على الملحن عمرو مصطفى الذي يعمل حاليًا على عمل فني خاص بالراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، وهو الأمر الذي أزعج الورثة، ولكن في الوقت الحالي سيكون هناك جلسة بين جميع الأطراف لمعرفة الشكل الذي سيكون عليه المشروع ومن ثم إعلانه للجمهور.

وأكدت سناء جميل، حفيدة شقيقة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، أن الملحن والمطرب عمرو مصطفى، قدّم اعتذار للعائلة لاستخدامه تراث خاص بالعائلة، وهو تلحينه لأغنية جديدة خاصة بالراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، ووضع صوتها وصورتها عليها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بعد عقود من رحيلها، متمنية أن يكف الإعلام الحديث عن تلك المسألة وترك العائلة تعيش في هدوء من جديد دون إزعاج.

وتابعت سناء جميل، حفيدة شقيقة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الملحن عمرو مصطفي وعدنا أنه هيوقف كل شئ لحين الجلوس مع الورثة الذين لهم حق إعطائه التصريح بالاستمرارية في هذا العمل من عدمه، خاصًة أن هدفه كان نبيل وهو إحياء لسيدة الطرب الأول في العالم كله، كما أنه اعتذر عن عمله على المشروع دون العودة لنا، ونحن قبلنا اعتذاره الذي قدّمه".

وأضافت أنه تم إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية، ولا يوجد أي قضية أو محاضر، وتم التنازل عنها جميعها، مشيرًة إلى أنهم في انتظار تحديد موعد من قِبل المحامي بين العائلة الورثة وبين الملحن والمطرب عمرو مصطفى للاتفاق على الشكل الذي يليق بأم كلثوم لإعادة إحياء عمل فني خاص بها، وأن يكون مميز كجميع أعمالها التي قُدّمت من قبل في التلفزيون كما حدث في مسلسل أم كلثوم، موضحًة: "إحنا منرفضش إن أم كلثوم تتذكر في كل العصور ولكن بما يليق بيها".

أغنية جديدة الاصطناعى الاستمرارية الذكاء الاصطناعي المطرب عمرو مصطفى الملحن عمرو مصطفى المحامي ياسر قنطوش

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