قبل المؤتمر الصحفي.. مرتضى منصور يعقد اجتماع سري مع "أوسوريو" لتحديد مصيره

عقد مساء اليوم الخميس، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك اجتماع سريع بجوار صالة الجودو بالنادي مع المدير الفني الكولومبي “أوسوريو”، لبحث تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الأخير ويأتي هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد قليل لرئيس النادي بصالة محمد حسن حلمي.

وكان منصور قد أعلن أول أمس عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لتوضيح بعض الأمور المهمة التي تخص أعضاء الجمعية العمومية، ومصير الفرق الرياضية بالنادي، والخطوات القادمة لعودته رئيس لمجلس الإدارة بعد قرار عزله من جانب وزارة الشباب والرياضة.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف بأورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادا للفترة المقبلة، وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني بمنح اللاعبين التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.

واطمأن الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبد الغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد ‎قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الجمعة.

‎ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف بأورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.