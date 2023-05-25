الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس مراسم السيامة الأسقفية للأنبا مرقس بالقوصية

البطريرك إبراهيم
البطريرك إبراهيم إسحق

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية للأنبا مرقس وليم، مطرانًا على كرسي إيبارشية القوصية (قسقام) للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

شارك في الصلاة والاحتفال رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ومطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات، والكنائس، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة من عدة كنائس مسيحية.

وخلال القداس الاحتفالي، أقيمت صلاة التختيرة، ومراسم تجليس الأنبا مرقس، على كرسي إيبارشية القوصية، تلا ذلك، كلمة العظة من الأب البطريرك.

وهنأ البطريرك إبراهيم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بسيامة أسقفين جديدين في هذا الشهر، بالإضافة إلى تأسيس إيبارشية جديدة، وهي إيبارشية القوصية.

وأشاد بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بنيافة الأنبا مرقس، مرحبًا به في السينودس المقدس، الذي أصبح جزءًا منه، داعيًا الشعب إلى الصلاة من أجله، ومساعدته في الخدمة.

وقدم الأنبا مرقس كلمة، شكر فيها جميع المشاركين في سيامته الأسقفية، كما تحدث أيضًا في كلمته الروحية حول كيفية تمجيد الله في كل شئ نفعله.

وفي الختام، قدم الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الشكر والتقدير باسم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومطارنة السينودس البطريركي المقدس، لجميع من حرص على المشاركة، والحضور في مراسم السيامة الأسقفية للأنبا مرقس، وفي مقدمتهم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والشخصيات المهمة المختلفة الأخرى.

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