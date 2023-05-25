الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|والد بغدودة تتحدث لـ"الدستور"

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

ولادك يا مصر.. "الدستور" ترصد استعدادات أبطال الألعاب الفردية لـ«أوليمبياد باريس»

عدد كبير من أبطال مصر يسابقون الزمن وينحتون فى الصخر من أجل رفع علم مصر فى الأوليمبياد المقبلة «باريس ٢٠٢٤»، أبطال رفضوا الاستسلام للواقع الصعب، وتحدوا كل المتاعب والمشقة من أجل تحقيق الحلم المنتظر، حلم الوقوف على منصات التتويج فى أهم حدث رياضى عالمى.

https://www.dostor.org/4405937

"الدستور" توثّق تاريخ السمسمية.. فن مصري نقلته التجارة للخليج

أعلنت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، أن الوزارة في طريقها لإدراج "السمسمية" على ملفات قوائم اليونسكو كجزء من التراث غير المادي لمصر. ولكن ما لفت الانتباه هو أن هذه المرة سيكون بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

https://www.dostor.org/4405850

وفاة الفنان الكويتى أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان الكويتي الشهير أحمد جوهر بعد صراع مع المرض بأحد مستشفيات المملكة المتحدة عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أن دخل الرعاية المركزة خلال الساعات الماضية بعد تدهور حالته الصحية.

https://www.dostor.org/4405934

«صالون الدستور» يناقش: كيف نربح من الثقافة؟

منذ تدشينها عام ٢٠١٤ أولت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، حيث نصّ الهدف الأول فى محور الثقافة على «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء فى الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا».

https://www.dostor.org/4405931

والد بغدودة لـ"الدستور": نفسى ابنى يرجع يلعب تانى باسم بلده

سيطرت حالة من السعادة على والد اللاعب أحمد بغدودة، خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرعاية اللاعب وتوجيه "الأكاديمية الوطنية للتدريب" برعاية اللاعب وتأهيله كموهبة رياضية مصرية واعدة.

https://www.dostor.org/4405710

 

٢٠٣٠ استراتيجية التنمية المستدامة الاجتماعية والفنية والسياسية الاقتصادية والرياضية الاجتماعية والفنية

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