الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: لا يوجد أي قيود على طرح الآراء في الحوار الوطني

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مجرد وجود حوار، ومجرد أن كل أطياف المجتمع التي شاهدناها في الحوار، وحرص كل الأطراف على آداء واجبهم ، سواء كان الوقت الزمني لا يسمح بالوفاء بوجهة النظر، فسيتم تقديم أوراق مكتوبة.

وأضاف مغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك حرص شديد من كافة الأطياف، وليس هناك أي قيد على أي آراء تطرح من كافة الأطياف.

وأوضح أن تجربة مصر مع الحوار الوطني، أثبتت أن الحوار يفرز وينتج نتائج كثيرة، لافتًا إلى أن مصر مرت بعدة تجارب مع الحوار في بداية الستينيات حيث خرج الميثاق الوطني،  أيضاً بعد هزيمة 1967م، كان برنامج 30 مارس، وكذلك بعد نصر أكتوبر كان هناك حوار حول ورقة أكتوبر، ومنه خرجت تجربة الأحزاب، لكنها كانت تجربة مقيدة، وكان القائمين عليها غير جادين، والدليل على ذلك أنه أجريت الانتخابات البرلمانية التنافسية، وتم الابقاء على الانتخابات الرئاسية بنظام الحزب الواحد، حتى عام 2005م، عندما أجريت بشكل تنافسي لأول مرة في عصر الرئيس مبارك.  

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