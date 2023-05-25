مسلسلات رمضان 2024.. أهم الاستعدادات لتصوير الأعمال الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن مسلسلات رمضان 2024، وأهم نجوم الموسم المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته مسلسلات الموسم الماضي.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز مسلسلات رمضان 2024 وأهم الاستعدادات.

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل ألف ليلة وليلة

يتواجد مسلسل “ألف ليلة وليلة” على رأس مسلسلات رمضان 2024 حيث أكد ياسر جلال أنه سيبدأ تصوير مسلسل “ألف ليلة وليلة” خلال الشهر المقبل للمشاركة في دراما رمضان لعام 2024، وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل العام الماضي وخروجه من الموسم حيث أنه كان مقررا طرحه 2023، هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

مسلسل محمد رمضان

واتفق الفنان محمد رمضان مع المخرج محمد سامي على تكرار التجربة العام القادم من خلال مسلسل جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “جعفر العمدة” رمضان الماضي من بطولة زينة وإيمان العاصي وأحمد فهيم وهالة صدقي وعدد كبير من النجوم ومن المقرر عقد جلسات عمل عقب انتهاء الارتباطات السينمائية لمحمد رمضان.

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز، لاستئناف تصوير مسلسل "الحشاشين"، الذي يُعد أحد أهم الأعمال الدرامية الضخمة المنتظر عرضها خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بقيادة المخرج بيتر ميمي، مطلع أغسطس المقبل وخلال الأيام الماضية اطلقت شركة سينرجي البرومو التشويقي للعمل للإعلان عن عودة المسلسل المنتظر من جديد.

مسلسل الصفارة الجزء الثاني

وكشف النجم أحمد أمين عن جزء ثان من مسلسل الصفارة لتقديمه خلال رمضان 2024 بمشاركة طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح و عبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub– سعدي وجوهر.