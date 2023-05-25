مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: نشهد فترة ذهبية لتشجيع الاستثمار الأجنبى

علق الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، على دعوة الرئيس للمستثمرين بضرورة الاستثمار والشغل لزيادة الانتاجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة تقوم بالمشروعات وتضع الإمكانيات وتذلل العقبات وتدعو المستثمرين للدخول فى كافة الفرص المتاحة مثل التشغيل وغيرها وليست مشروعات التعدين فقط ولكن مزارع الأسماك والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: "أرى أن تصريحات الرئيس هى فرصة ذهبية للترويج للاستثمار فى مصر، وما زلنا نشهد فترة ذهبية لتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى وغير مسبوقة، وأن الرئيس جعل مجتمع الأعمال يتحرك بشكل قوى وكل رجال الأعمال بيتكلموا النهاردة أنه لابد من استغلال هذه الحوافز فتحية شكر وتقدير للزعيم الوطنى".