الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: نشهد فترة ذهبية لتشجيع الاستثمار الأجنبى

الدكتور سمير صبرى
الدكتور سمير صبرى

علق الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، على دعوة الرئيس للمستثمرين بضرورة الاستثمار والشغل لزيادة الانتاجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة تقوم بالمشروعات وتضع الإمكانيات وتذلل العقبات وتدعو المستثمرين للدخول فى كافة الفرص المتاحة مثل التشغيل وغيرها وليست مشروعات التعدين فقط ولكن مزارع الأسماك والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: "أرى أن تصريحات الرئيس هى فرصة ذهبية للترويج للاستثمار فى مصر، وما زلنا نشهد فترة ذهبية لتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى وغير مسبوقة، وأن الرئيس جعل مجتمع الأعمال يتحرك بشكل قوى وكل رجال الأعمال بيتكلموا النهاردة أنه لابد من استغلال هذه الحوافز فتحية شكر وتقدير للزعيم الوطنى".

مواد متعلقة

انتصار السيسى عن زيارتها غرفة عمليات الهلال الأحمر: لمست الإنسانية فى أعظم صورها

"المصريين الأحرار" يقترح منح تراخيص إنشاء مدارس خاصة لأصحاب السناتر

الحوار الوطنى.. "حماة الوطن": يجب ربط تطوير التعليم باحتياجات سوق العمل

ممثل البرنامج الرئاسي بالحوار الوطني تقترح إنشاء مركز إقليمي للاستشارات التربوية

الأزهر الشريف: الحوار الوطني انطلاقة تاريخية نحو بناء الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني| "الديمقراطي الناصري": التعليم أقصر الطرق للنهوض بأي أمة

"كتلة الحوار".. تدشين أول كيان سياسى منبثق عن الحوار الوطنى

عضو الإدارة المحلية يطالب بمعاملة مستغلى أراضى الدولة فى الزراعة معاملة خاصة

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

"الدستور" توثّق تاريخ السمسمية.. فن مصري نقلته التجارة للخليج

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

"الفضائية المصرية" الموجهة لأمريكا تبدأ البث على الموقع الموحد للوطنية للإعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية