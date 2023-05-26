بعد إعلان الدولة عن دعمه.. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع أحمد بغدودة؟ (تحليل البيانات)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، زخمًا كبيرًا حول قضية هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد بغدودة، من معسكر المنتخب في تونس إلى فرنسا.

وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأكاديمية الوطنية للتدريب، برعاية برعاية اللاعب أحمد بغدودة، الأمر الذي أسعد والده فؤاد بغدودة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي: "بشكر الرئيس السيسى، إحنا اتولدنا في البلد وسنعيش فيها وسنموت فيها".

وأضاف والد اللاعب أحمد بغدودة، خلال مداخلة تلفزيونية: "مفيش تواصل بينى وبين ابني بعدما سافر إلى فرنسا، وبوجه نداء لابني لو سامعني بقوله أرجع، الأب الروحي بتاع المصريين ندالك".

وتابع والد اللاعب أحمد بغدودة: "ابني خايف من السوشيال ميديا، وخايف عليا ومش عايز يسبب لي مشاكل، بوجّه له رسالة لأحمد وبقوله يا ابني دي بلدنا اللي عايشين وهنموت فيها".

ورصد "الدستور" خلال السطور التالية مدى اهتمام وتفاعل السوشيال ميديا بقضية هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة، خلال الساعات الماضية باستخدام تحليل البيانات، حيث أوضحت أداة جوجل ترند وجود زخم كبير خلال اليومين الماضيين لمتابعة مصير اللاعب.

وتضاعفت معدلات البحث عن لاعب المصارعة أحمد بغدودة، خلال الأيام والساعات الماضية، حتى وصلت إلى ذروتها بعد توجيه الرئيس السيسي، بتقديم الدعم للاعب من خلال تدريبه وتأهيله، ووصلت إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وذلك وفق ما بينت أداة جوجل تريند.

وعلى صعيد المحافظات، الأكثر بحثًا عن لاعب المصارعة أحمد بغدودة، تزامنًا مع دعم الدولة فقد تصدرت محافظة كفر الشيخ رأس المحافظات الأكثر بحثًا على مواقع البحث بما يصل إلى 100 عملية بحث من أبناء كفر الشيخ في الدقيقة الواحدة، وتلتها محافظة القاهرة بمعدل 90 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وفق أداة جوجل تريند.

طلب إحاطة

وتقدم النائب محمد زكي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة الرومانية.

وطالب النائب البرلماني بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى هروبه من البعثة، بالإضافة إلى موقف اتحاد المصارعة، لا سيما أنها ليست الواقعة الأولى لهروب أبطالنا خارج البلاد.