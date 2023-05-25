قريبا.. صدور "الصراع السياسي في التاريخ الإسلامي" لإيهاب بديوي

يصدر قريبًا عن دار المحرر للنشر والتوزيع كتاب "الصراع السياسي في التاريخ الإسلامي.. من سقيفة بني ساعدة إلى انهيار الدولة العثمانية" للدكتور إيهاب بديوي.

الكتاب يتناول تاريخ الدولة الإسلامية بدءًا من دولة الخلافة مرورًا بالدولة الأموية والعباسية ثم الدولة العثمانية، ويرصد الكتاب ظروف نشأة كل دولة وتفرعاتها ثم انهيارها وأسبابه محللًا ذلك وفقًا لحقائق التاريخ الخاصة بكل دولة والتي يسردها على مدار الكتاب.

يضم الكتاب 6 فصول أساسية، يتناول الفصل الأول نشأة الصراع المذهبي (سنة – شيعة)، أما الفصل الثاني فيبدأ من تأسيس الدولة الإسلامية الكبرى، ويتناول الفصل الثالث نشأة الدولة الأموية، بينما يرصد الفصل الرابع نشأة الدولة العباسية مع ذكر الدول التي استقلت عنها سياسيًّا وإداريًّا، ثم يأتي الفصل الخامس للحديث عن الدولة العثمانية، وينتهي الكتاب بالفصل السادس الذي يتناول ما بعد الدول الإسلامية الكبرى، نشأة الدول العربية الجديدة واستقلالها.

ويقول د. إيهاب بديوي في مقدمة الكتاب: "كل الأحداث التاريخية موجودة في كتب المؤرخين الأوائل ثم كتب المحللين التي تخرج إلينا من مختلف التوجهات والمفاهيم والعرقيات. يختلف تناول الحدث بحسب الغرض من تأليف الكتاب، وبحسب الخلفية السياسية والمذهبية للمؤلف، والحقيقة أنني سأختار أشهر الروايات التفصيلية للحدث التاريخي المصاحب لانهيار ونشأة الدول في العصر الإسلامي، وسأصبغ الأحداث بمصطلحات سياسية معاصرة لتسهيل وصول الفكرة، وسأقف على الحياد من رؤيتي الشخصية للموقف السياسي، لكني سأضع رأيًا تحليليًّا في مقدمة كل فصل لتوضيح الصورة الشاملة المحيطة بالحدث السياسي. ولا أستهدف من هذا الكتاب إشعال صراع فكري أو مذهبي أو تاريخي، لكني أحاول جمع قطع اللغز الكبير متجاورة لتتضح الصورة التاريخية ببساطة قدر الإمكان، ودون الدخول في مستنقع الخلاف والاختلاف..".

أما الدكتور إيهاب بديوي فهو روائي وقاص، عضو اتحاد كتاب مصر، نشر له عدد من الأعمال الإبداعية ومنها ، رواية ميراث النار، و المجموعة القصصية الأرملة السوداء ، وجبل الفواخير ، ومئة عام من الحزن وغيرها .