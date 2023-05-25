قناة الناس| ما الحكم الشرعي في تربية كلب يسبب الضرر للغير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم ورأى الشرع فى من يربى كلاب تؤذى الجيران بصورة مستمرة، دون مراعاة لشكواهم أكثر من مرة من فزعهم وخوفهم من أذى هذه الكلاب لأطفالهم؟.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الناس التي تسبب الضرر للآخرين يأثموا شرعًا، ومن يقوم على فعل هذا الأمر فهو حرام شرعا، وسيدنا النبي يقول لا ضرر ولا ضرار.

وأوضح أمين الفتوى، أن القاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، فعليك بالتوجه إلى الجهات المسئولة عن هذا الأمر وقدم لهم بلاغا وقول لهم فى كلاب بتفزعنا وأكيد هم هيتخذوا القرار السليم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.