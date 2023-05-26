الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" بالمدينة

علاء منيع
علاء منيع

تفقد المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عدد من المشروعات القومية الهامة، خلال جولة مكوكية، تشمل متابعة أكبر خطة لتنفيذ مشروعات الإسكان لمشروع سكن لكل المصريين بواقع 494 عمارة سكينة  بإجمالي 11856 ألف وحدة سكينة بالمرحلة الخامسة والخدمات الاجتماعية والرياضية والتعليمية، وذلك للوقوف على نسب إنجاز المشروعات، حيث جاء ذلك في ضوء الاهتمام بكافه المشروعات بالمدينة وبتوفير الخدمات المقدمة للمواطن. 

 

وزار المهندس علاء منيع والوفد المرافق له من المسئولين التنفيذين له، حيث تم المرور على تنفيذ مراحل المختلفة لمشروع سكن لكل المصريين، والذي يتم تنفيذ عدد 98  عمارة سكينة بواقع 2353 وحدة سكينة بالحي (20) نموذج   90 متر مربع للوحدة، كما تم المرور على استكمال تنفيذ عدد 178 عمارة سكينة بواقع 4272 وحدة سكينة يتم تنفيذها بالحي (21)  بالمرحلة الخامسة و"سكن كل المصريين" بمساحة 90 متر مربع للوحدة.

 

كما تفقد مسئولي جهاز العاشر من رمضان، استكمال تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بحي النرجس المرحلة الرابعة، حيث جاري تنفيذ عدد 298 عمارة سكينة بواقع 7152 وحدة سكينة، بالإضافة إلى أنه تم المرور على استكمال تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين ضمن المرحلة الرابعة بشرق حي الأندلس نموذج  90 متر مربع للوحدة .

 

وشدد المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، على التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحدد وبالجودة المطلوبة.

 

واستكمل المهندس علاء منيع جولاته المكوكية لمتابعة تنفيذ “ نادى المحور الشرقي”، والذى يقع في المحور الشرقى  للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم الإسكان الاجتماعى  بالحى (11) والحى (16) والحى (15) والحى (12) ومنطقة ابنى بيتك بالحى (12) و (16) والمجاورات المحيطة بالنادي، وكذلك كافة الأحياء بالمدينة والذى يقع على مساحة 17 فداًان وقد تصل التكلفة الإجمالية لأكثر من 35 مليون جني،ه وبلغت بنسبة إنجازه 95%.

كما أكد  رئيس الجهاز، أن المدينة تشهد طفرة كبيرة من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، كما حرص بالتنبيه بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة.

المهندس علاء منيع المرحلة الخامسة المرحلة الرابعة انجاز المشروعات العاشر من رمضان

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