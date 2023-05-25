الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا وأصابت العشرات بحالات اختناق، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، لـــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (19 عاما)، عقب الاعتداء عليه بالضرب أثناء مروره على مدخل البلدة، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم على مدخل البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا.

كذلك، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت تنقل المواطنين، واحتجزت الناشط عوض، في محاولة لمنعه من توثيق اعتداءاتها على المواطنين.

قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي اختناق شمال الخليل الخليل البوابة الحديدية

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