وفاة الفنان الكويتى أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان الكويتي الشهير أحمد جوهر بعد صراع مع المرض بأحد مستشفيات المملكة المتحدة عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أن دخل الرعاية المركزة خلال الساعات الماضية بعد تدهور حالته الصحية.

وفاة الفنان أحمد جوهر

الفنان الراحل أحمد جوهر هو ممثل وكاتب كويتي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 ليبدأ رحلته الفنية التي وصلت إلى الخليج العربي بشكل مميز وكان قد بدأ مسيرته الفنية من خلال التمثيل عام 1982، حيث شارك بمسلسل “بدر الزمان”.

شارك في عدد من البرامج منها برنامج الأطفال “افتح يا سمسم”، ثم عمل بالإنتاج في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وكان أول الأعمال التي ينتجها مستقلاً “طش و رش” عام 1993، ثم خاض تجربة التأليف عام 1998 من خلال مسرحية “الحكومة أخبص”، وبعدها تجربة اﻹخراج في مسلسل “العضب” عام 2002.