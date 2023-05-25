الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد سلماوى.. الكاتب الذى نال ثقة نجيب محفوظ

الكاتب محمد سلماوى
الكاتب محمد سلماوى

تحل ذكرى ميلاد الكاتب محمد سلماوى، الرئيس والأمين العام السابق لكل من اتحاد كتاب مصر والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اليوم الجمعة، فهو مولود تحديدًا فى ٢٦ مايو ١٩٤٥.

قدم «سلماوى» العديد من المؤلفات فى مجال المسرح منها: «فوت علينا بكرة»، و«اللى بعده»، و«القاتل خارج السجن»، و«سالومى»، و«اتنين تحت الأرض»، و«الجنزير»، و«رقصة سالومى الأخيرة». كما أسس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عام ١٩٨٨، وكان أول أمين عام للمهرجان. صدرت لمحمد سلماوى مؤلفات قصصية وروائية عديدة منها: «الرجل الذى عادت إليه ذاكرته»، و«الخرز الملون»، و«باب التوفيق»، و«وفاء إدريس وقصص فلسطينية أخرى» و«أجنحة الفراشة». وكان «سلماوى» على علاقة صداقة بالكاتب الكبير نجيب محفوظ، وأجرى العديد من الحوارات مع «أديب نوبل»، وتم نشر هذه الحوارات وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، واختاره «نجيب» ممثلًا شخصيًا له فى احتفالات نوبل بستوكهولم عام ١٩٨٨.

محمد سلماوى، درس اللغة الإنجليزية فى كلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام ١٩٦٦، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام ١٩٦٩، ثم التحق بالجامعة الأمريكية فى القاهرة وحصل على درجة الماجستير فى الاتصال الجماهيرى عام ١٩٧٥.

وكان «سلماوى» قد عين مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٦٦، وفى عام ١٩٧٠ انتقل إلى جريدة «الأهرام» ليعمل بها محررًا للشئون الخارجية، وفى عام ١٩٨٨ انتدب وكيلًا لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية.

وفى عام ١٩٩١ عين مديرًا للتحرير فى جريدة «الأهرام ويكلى» الصادرة باللغة الإنجليزية، ثم عين رئيسًا للتحرير بجريدة «الأهرام إبدو» الصادرة بالفرنسية.

وإلى جانب ذلك عمل محمد سلماوى كاتبًا بجريدة «الأهرام» اليومية، ورئيسًا لمجلس أمناء صحيفة «المصرى اليوم»، اليومية المصرية المستقلة، ثم رئيسًا لمجلس تحرير الصحيفة، فى الثالث من يناير ٢٠١٤.

 

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