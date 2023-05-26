نائب رئيس "مصر المستقبل" يطالب بحل الأزمة السكانية في المناطق الأكثر ازدحاما

قال اللواء هشام بلال مساعد وزير الداخلية السابق، نائب رئيس حزب مصر المستقبل والأمين العام للحزب، إن المشكلة السكانية ضمن أهم النقاط التي تناقشها جلسات الحوار الوطني من خلاله المحور المجتمعي الذي يمس الكتلة السكانية ومشاكلها، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في التوزيع الديموجرافي في مصر مع وضع الهجرة والنزوح في الاعتبار وهم أعداد كبيرة جدا".

و تابع إن محافظة كبيرة على سبيل المثال مثل محافظة الوادي الجديد وهي ضمن أكبر المساحات الكبيرة في مصر ولكنها تضم أعداد قليلة جدا من السكان، وهذا هو سبب المشاكل السكانية، مطالبا بوضع المشروعات القومية على خريطة مصر السكانية وإعادة تدوير السكان على محافظات مصر، حتى لا يكون هناك تكدس في محافظات وعدم تكدس في محافظات أخرى".

و اختتمت فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، أمس الخميس.

وعقدت لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

يشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.