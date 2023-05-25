جلسة «القضية السكانية»: توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة

واصل الحوار الوطنى، أمس، مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، إذ ناقشت لجنة القضية السكانية، فى جلستين، ملف تشخيص الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية.

وقالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إن هدف الجلسة الاشتباك مع قضايا تشخيص الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية، والبحث فى الأسباب الاقتصادية المؤثرة فى هذه الزيادة، وقراءة الهرم السكانى وإمكانية التنمية الشاملة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة، أنه منذ ستينيات القرن الماضى، لم تكن هناك خطة سكانية واضحة وبدأنا عام ٧٣ فى سياسة تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أنه منذ إنشاء المجلس القومى للسكان حدثت طفرة فى وسائل تنظيم الأسرة بفضل الدعم الكبير الذى حظى به.

وأكد أن الاستراتيجية القومية للسكان تم إعدادها فى ٢٠١٤، ولكن قبلها لم تكن هناك سياسة واضحة، وكل المؤشرات الحالية تؤكد حدوث انخفاض فى معدل الإنجاب.

وقال جمال أبوسرور، مدير المركز الإسلامى بالصحة الإنجابية بجامعة الأزهر، إن الدين مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن فى عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، ما يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية.

وأضاف أن جامعة الأزهر قررت جعل مادة التربية السكانية شرطًا أساسيًا للنجاح، رجاءً أن يحذو المجلس الأعلى للجامعات الخطوة ذاتها.

من جهته، أوصى الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة، بها مستهدفات يمكن متابعتها وتقييمها، وتخضع لمعايير المحاسبة والمساءلة.

كما أكد ضرورة العمل على تبنى مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية، كما أوصى بالعمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا.

فى السياق ذاته، قالت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزواج المبكر من أسباب القضية السكانية، مؤكدة أنه لم تعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين، مضيفة: «نحدد سن الزواج بـ١٨ عامًا لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج إلى ٢١ عامًا، فى حين أن رفع السن لعام واحد يقلل النمو السكانى ٢ مليون».

وقال أيمن عبدالموجود، رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة حين بدأت «مبادرة ٢ كفاية»، واجهت مشكلة فى الجمعيات المؤهلة لهذا العمل، فمن بين ٣٥ ألف جمعية كانت فقط ٤٠٠ جمعية فقط قادرة على العمل فى المبادرة.

ولفت إلى وجود ١٠٨ مراكز لتنظيم الأسرة فى ١٨ محافظة، مشددًا على أهمية رفع قدرات الجمعيات فى الفترة المقبلة والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بها جميع الوسائل لعدم عزوف المواطنين.

كما قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القضية السكانية لا بد أن ننظر إليها من الناحية الاقتصادية، والتفكير فى كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية، فسوق العمل تحتاج إلى الأيدى العاملة.

واقترح هيثم محمود السيد، ممثل حزب التجمع، عودة وزارة السكان تحت مسمى وزارة السكان والتنمية، وأن تنضم للمجموعة الاقتصادية من الوزارات، وزيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيًا وزيادة مراكز التوعية والاهتمام التكنولوجى وتجديد الخطاب الدينى وتوفير وسائل تنظيم الأسرة للرجال والنساء بشكل مجانى.

وأوصت منى ممدوح على، ممثل كيان شباب مصر، بتعميق الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال توحيد الجهات المعنية بهذا الملف، وأن تعمل وزارة التضامن على ملف التوعية من خلال الرائدات الريفيات، وأن تقوم وزارة الصحة بتدريب الأطقم الطبية والتمريض.

وحول دور الإعلام فى إعادة تشكيل وصياغة الوعى، أوصت بإعادة بث الحملات لتوعية المجتمع بتنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الخطوات التى اتخذتها الدولة بشأن هذا الملف، ومنها برنامج تنمية الأسرة المصرية الذى يعمل على السيدات وتخصص له ميزانية مرتفعة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية مثل الصين التى استطاعت الاستفادة من الزيادة السكانية على أنها قوى بشرية.

بدوره أشار المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إلى تنامى دور المجتمع الأهلى فى خدمة القضايا القومية، وأضاف أن المجتمع الأهلى له دور فعال خلال الفترة الأخيرة، فيجب الاهتمام به.