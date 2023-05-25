الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح لماذا حرم الله التدخين؟ (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية حرّمت التدخين لأنه يضر بصحة الإنسان، لأن جسد الإنسان يتأثر سلبا بالتدخين وآثاره، وتمرض صحته وتضعف قوته، والله أمرنا بالحفاظ على الجسد.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الإنسان حين يدخن يفرط في صحته، ولذلك أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والطيبات هي كل مافيه نفع للإنسان وجسده، والخبائث هي كل مايضر الإنسان ويدمر صحته، والتدخين من الخبائث التى حرمها الله.

وأوضح أمين الفتوى، أن الطب الحديث أثبت أن التدخين يؤدى إلى أضرار لا حصر لها، فكيف يصر المسلم المؤمن على الإضرار بنفسه من خلال التدخين المضر بشكل مباشر بصحة الإنسان والمكلف بالحفاظ عليها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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