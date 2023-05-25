"الأكاديمية الوطنية" تطلق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مساء اليوم الخميس، عن إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين.

وقالت الأكاديمية عبر صفحتها على "فيسبوك": بتوجيهات من رئيس الجمهورية، تطلق الأكاديمية الوطنية للتدريب "المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين".

وتستهدف المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين بتكليف الرئيس السيسي احتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية.

وسوف يتم انتقاء الملتحقين بناء على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة وعدة اختبارات، ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات.

كما سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، ويأتي ذلك استكمالاً لدور الأكاديمية فى الاستثمار فى رأس المال البشري.