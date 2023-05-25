شاهد على أحزان الأحمر.. ماذا يفعل الأهلى مع صافرة الإثيوبى باملاك تيسيما؟

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى الأثيوبي باملاك تيسيما.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 4 يونيو بالقاهرة، قبل أن تقام مباراة الإياب في كازبلانكا يوم 11 من الشهر ذاته.

قبل لقاء الإياب، أدار الإثيوبي 9 لقاءات سابقة للنادي الأهلي، جميعها في بطولة دوري أبطال أفريقيا وستكون المباراة المقبلة هي العاشرة التي يديرها للمارد الأحمر.

الأهلي حقق الانتصار في 3 مباريات مع صافرة باملاك تيسيما وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين.

وخلال المباريات التسع، أشهر الإثيوبي البطاقة الصفراء 16 مرة ولم يُشهر مطلقًا البطاقة الحمراء.

وتمتلك معه جماهير الأهلي ذكريات سيئة بعد إدارته ذهاب نهائي نسخة 2017 والتي انتهت بتعادل الفريق الأحمر مع الوداد بنتيجة 1-1 في القاهرة.

كما أدار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018، وخسره الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في رادس.