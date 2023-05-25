الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أيمن الحجار: تعاملوا مع أبنائكم برحمة حتى يبروكم فى الكبر (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن بر الوالدين هو فى الأساس الرحمة فى كل تصرفات المرء تجاههم، مؤكدًا أن الإسلام أمر الآباء أيضًا بالتعامل بالرحمة مع الأبناء وهذا أصل الطبع. 

وأضاف الحجار، اليوم الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن كل ما جاء فى القرآن وأحاديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثت على بر الوالدين، ولم تتحدث عن أوامر رحمة الوالدين بالأبناء لأنها غريزة وطبع، لافتًا إلى أن الرسول كان يجلس ويجلس فى حجره سيدنا الحسن وقبله سيدنا النبي، تعبيرا عن الرحمة، وكان فى صحابي تعجب من الموقف، وقال لسيدنا النبي، لى عشر أولاد لم أقبل واحد منهم، فقال له سيدنا النبي، لا أملك إلأ أقول لك انزعت الرحمة من قلبك".

وتابع، "بعض الأحيان بيكون الآباء فيهم غلظة فى التعامل مع أبنائهم، شوفوا سيدنا النبي كان بيتعامل إزاى مع السيدة فاطمة الزهراء، تعاملوا مع أبنائكم برحمة وازرعوا فى قلوبهم الرحمة عشان يتعاملوا معاكم برحمة لما تكبروا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البيت بر الوالدين الرحمة الإسلام

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