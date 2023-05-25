الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمادة هلال يطرح أحدث أغنياته "متحملاني" (فيديو)

متحملاني
متحملاني

طرح النجم حمادة هلال قبل قليل، أحدث أغنياته باسم "متحملاني"، عبر موقع  الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وعدد من المنصات الرقمية.

الأغنية الجديد "متحملاني" من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وانتهى النجم حمادة هلال الفترة الماضية من تسجيل أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “متحملاني” واالتي طرحت اليوم على طريقة الـ"سنجل" ليفتتح بها مشاركته في موسم صيف 2023.

وكشف "هلال" عن البوستر الرسمي للأغنية التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي مصطفى شكري، والموزع الموسيقي أحمد أمين.

النجم حمادة هلال حمادة هلال متحملاني يوتيوب بالموسيقى مصطفى شكري

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