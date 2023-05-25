الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يثمن تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني قانون بإنشاء المجلس الأهلي للتعليم والتدريب

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، من رئيس مجلس الوزراء، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذة الخطوة غير المسبوقة تؤكد تقدير رئيس الجمهورية للقائمين على إدارة الحوار الوطني والمشاركين فيه من أحزاب وقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني و شخصيات عامة، مؤكدًا على أن نقاش مشروع قانون المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب في الحوار الوطني سيؤدي إلى خلق حالة من التوافق المجتمعي على إنشاء المجلس وتحديد اختصاصاته وأدواره.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن إنشاء هذا المجلس سيعمل على ربط مخرجات المنظومة التعليمية باحتياجات سوق العمل ورفع قدرات الكوادر المصرية من خلال تأهيلها وتدريبها لتمكينها من المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن التعليم هو الضمانة الأكيدة والركيزة الأساسية في بناء الإنسان القادر على بناء الأوطان.

وأشار عبد العزيز إلى أن ملف التعليم يمثل ركنا من أركان الأمن القومي المجتمعي كما أنه ملف شديد الخطورة ويمس حياة كل بيت مصري، فليس هناك بيت يخلو من فرد أو أكثر في مراحل التعليم، سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي أو الفني، مؤكدًا على أهمية وضع استراتيجية وطنية للتعليم تقوم على ردم الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل من جهة، وتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية المتسارعة من جهة ثانية، وتسعى للتوازن بين صور التعليم المختلفة من التعليم الأساسي والجامعي والفني من جهة ثالثة.

ومن الجدير بالذكر أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد أعد في وقت سابق ملفا متكاملا عن التعليم بصوره المختلفة (الجامعي، وقبل الجامعي، والفني) بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في شؤون التعليم، كما قام بعمل صالون سياسي وعدة ورش عمل لمناقشة أطروحاته بحضور لفيف من الأكاديميين والتنفيذيين والتشريعيين وذلك في إطار بلورة رؤيته بشأن التعليم والتي قام بطرحها على مائدة الحوار الوطني.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة السيسي الحوار الوطنى التعليم التوافق المجتمعي

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