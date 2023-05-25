المقرر السابق لـ "القومي للسكان" يوضح الحلول التي تم عرضها في أزمة الزيادة السكانية

أوضح الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، الحلول التي تم عرضها من الأحزاب في أزمة الزيادة السكانية، قائلاً: "النقاش كان ساخنًا اليوم، ومن المهم أن تتفق الناس على رؤية محددة".

وأضاف الشيتاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن أهم ما طرح في الموضوع، هو أن هناك مشكلة في الرغبة في الطفل الثالث، لافتاً إلى أننا لدينا مشكلة زيادة سكانية محددة، وهي أن الدولة المصرية تسعى أن يكون المتوسط طفلين لكل أسرة، حتى تصل إلى معدل نمو سكاني صفري، بمعنى أن يساوي المواليد الوفيات.

وأوضح الدكتور عاطف الشيتاني، أن "مواليد مصر حاليًا حوالي مليون و800 ألف، أي حوالي 2 مليون، وبطرح 700 ألف وفيات، وبالتالي فإننا بحاجة أن نجعل المواليد مساوية للوفيات، وهو جهد ليس بالهين، حيث يحتاج إلى مزيد من التركيز خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أنه نتيجة المسح السكاني، أو المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي أعلن نتائجه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والصحة، فإن أغلب الناس يرون أن العدد المثالي لأطفال الأسرة الواحدة هم 3 أطفال، وبالتالي هناك فجوة بين ما تبغاه الدولة المصرية وتخطط إليه، وبين ما يتمناه المواطن المصري.