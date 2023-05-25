مي عجلان: هناك ضرورة للعمل على القضية السكانية بشكل يرتبط بقضايا الإصلاح

أثنت مي عجلان مديرة وحدة البرامج بمجلس الشباب المصري، على مجهود مجلس أمناء الحوار الوطني المبذول خلال الفترة الماضية واعطائه الفرصة للشباب للتمثيل على منصة الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية والمدرجة علي لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني.

وأضافت مديرة وحدة البرامج بمجلس الشباب المصري، أنه من الضروري توحيد جهود الوزارات في نشر التوعية، لافتاً إلى ضرورة طرح منهج تعليم الأسرة والصحة الإنجابية داخل المناهج التعليمية بإطلاق عدد من الكراسات الملونة تحت شعار التربية في التعليم الاتصال للمعارف المتعلقة بتنظيم الأسرة والزيادة السكانية لفئة النشء بطريقة مبسطة.

وأشارت إلى ضرورة تفعيل الدورات التوعوية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة داخل المراكز المناسبة بالإضافة إلى مسابقة ابداع - الرائدات الريفيات ورفع قدراتهم توحيد وزارة الأوقاف للخطب داخل المساجد، مع ضرورة توحيد المفاهيم المستخدمة في القضية داخل الإعلام عن طريق إعداد دورات تدريبية لكافة الصحفيين تتعلق بالقصة السكانية، وقيام وزارة التعليم العالي بعقد مسابقات حول الحد من الزيادة السكانية على طريق القصة القصيرة والأوراق البحثية لنشر الوعي بالقضية.

وأشارت إلى أن ضرورة استعادة دور المجتمع المدني من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات تنظیم موارد بشرية بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، وضرورة تكوين اتحادات أهلية لتوحید جهود المجتمع المدني.

وذكرت أن هناك ضرورة لمواكبة لغة الحوار الجديدة والاعتماد على الأساليب الحديثة ونشر حملات التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام المؤثرين ومشاهير المطبخ الريفي وتدريبهم لبث رسائل عبر قنواتهم عن تنظيم الأسرة.