عضو اللجنة التأسيسية لتكتل الحوار: نسعى لتطوير المنظومة التعليمية بالحوار الوطني (فيديو)

قال جهاد محب، نائب رئيس المكتب الفني وعضو اللجنة التأسيسية لتكتل الحوار، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني: "كنا مركزين في المنظومة التعليمية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمناهج والمعلمين وتطوير فكر الطلاب، ومعظم تركيزنا الآن في الحوار الوطني يتمحور حول تغيير المنظومة التعليمية وتطويرها، وفكرة الحوار والمناقشة الاجتماعية فكرة عظيمة لتجميع أفكار مختلفة على طاولة واحدة".

وأضاف: "الحوار الوطني جمع بين لجنة من المتخصصين من مصر وخارجها حول تطوير المنظومة التعليمية، وهذا ما كنا نسعى إليه قبل فكرة الحوار، ومصر بحاجة إلى أفكار جديدة واقتصادية لأنها مرت بحالة انهيار، ولكن فكرة الحوار الوطني ستغير مصر لدولة جديدة".

وأوضح أن النقاش يؤدي إلى إطلاق أفكار جديدة، وهذا هو هدف الحوار الوطني، والذي نستلهم منه أفكارًا جديدة من خلال الاجتماع على طاولة واحدة لمختلف الفئات والأحزاب".