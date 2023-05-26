الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو اللجنة التأسيسية لتكتل الحوار: نسعى لتطوير المنظومة التعليمية بالحوار الوطني (فيديو)

جهاد محب
جهاد محب

قال جهاد محب، نائب رئيس المكتب الفني وعضو اللجنة التأسيسية لتكتل الحوار، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني: "كنا مركزين في المنظومة التعليمية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمناهج والمعلمين وتطوير فكر الطلاب، ومعظم تركيزنا الآن في الحوار الوطني يتمحور حول تغيير المنظومة التعليمية وتطويرها، وفكرة الحوار والمناقشة الاجتماعية فكرة عظيمة لتجميع أفكار مختلفة على طاولة واحدة".

وأضاف: "الحوار الوطني جمع بين لجنة من المتخصصين من مصر وخارجها حول تطوير المنظومة التعليمية، وهذا ما كنا نسعى إليه قبل فكرة الحوار، ومصر بحاجة إلى أفكار جديدة واقتصادية لأنها مرت بحالة انهيار، ولكن فكرة الحوار الوطني ستغير مصر لدولة جديدة".

وأوضح أن النقاش يؤدي إلى إطلاق أفكار جديدة، وهذا هو هدف الحوار الوطني، والذي نستلهم منه أفكارًا جديدة من خلال الاجتماع على طاولة واحدة لمختلف الفئات والأحزاب".

 

الاقتصاد الجلسات النقاشية الحوار الوطني اليوم الحوار الوطنى القوى السياسية المواطنين

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"مليونير".. ضبط متسول بحوزته دولارات وتامول فى القاهرة

مشهد إيماني بديع.. الملايين يصدحون بالصلاة على النبي في مساجد مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

شرطة التعمير: ضبط 174 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر