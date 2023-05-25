الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم عيسى يفوز بجائزة رايل الذهبية فى مهرجان كان السينمائى

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فاز الفيلم القصير "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" للمخرج مراد مصطفى بجائزة "رايل الذهبية"، وذلك في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد، والتي تنطلق ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

وتُمنح هذه الجائزة لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، وذلك بعد تصويت لجنة تحكيم خاصة مكونة من مئة عضو وناقد سينمائي، ويعد من أشهر المخرجين الذين حصلوا على هذه الجائزة المرموقة من قبل هم المخرج المكسيكي "اليخاندرو جونزاليس إناريتو"، والمخرجة الفرنسية "جوليا دوكورنو".

كما اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى؛ للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، إنتاج مشترك ما بين شركتي ريد ستار و بونانزا وسي سينما وشيفت برودكشن وفيلم كيلينك وقاع ٢٣، ومن إخراج مراد مصطفى.

في أولى عروضه بالدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، حظي فيلم عيسى للمخرج مراد مصطفى على عرض كامل العدد في إطار منافسته بأسبوع النقاد، وسط احتفاء نقدي وردود أفعال إيجابية للجمهور.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

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