"مبدخلش ناس مش سالكة".. شروط الموافقة على حفل ويجز بالقاهرة الجديدة‎‎

حالة من السعادة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وموقع التغريد المصغر عالميًا لعودة ويجز، مطرب الراب، لإقامة حفل من جديد في مصر بعد مرور عدة أشهر على آخر حفل له في القاهرة، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من متابعيه ومحبيه، خاصًة بعد القرارات الأخيرة التي وضعها نقيب الموسيقيين مصطفي كامل في أكتوبر من العام الماضي.

ويرصد "الدستور" أبرز شروط الحفل الخاصة بمطرب الراب ويجز، في سياق السطور التالية.

أعلن ويجز، مطرب الراب، رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إقامته حفل في "زيد إيست"، بالقاهرة الجديدة يوم 23 يونيو.

الحفل يعد الأول الذي يقدمه مغني الراب ويجز، في مصر، عقب تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب المهن الموسيقية، وصدور قراراته بشأن منع الغناء بالفلاشة، و إلزام مطربي وفرق الراب، بالغناء بمصاحبة فرقة موسيقية.

وكتب ويجز عبر حسابه بموقع إنستجرام: "جهز نفسك لأجمد حفلة الصيف ده، مع ويجز، في القاهرة الجديدة، يوم 23 يونيو، الساعة 5 مساءً ميعاد فتح الحجز، استعدوا"، ولم يتم الإعلان عن أسعار تذاكر الحفل حتى الآن.

شروط حفل مطرب الراب ويجز

ودائمًا ما يضع مطرب الراب ويجز شروطًا لحضور حفله، وهو يمازح الجمهور بهذه الشروط وهي "إن شاء الله الناس كلها تيجي ما عدا أي حد مش سالك.. متجيش.. مش ناقصاك.. إن شاء الله تتبسطوا علشان دي حفلة من بتوع زمان كدة".

يُجدر الإشارة إلى أن مطرب الراب ويجز قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أميرة” عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحققت أكثر من 4 ملايين و700 ألف مشاهدة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أمس الإجراءات الواجب أن يتخذها ويجز قبل إحياء عودته لإحياء حفلات في مصر، موضحًا أنه في حال الموافقة على السماح له بإقامة الحفل ستكون قيمته 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجديد التصريح وقيمته 15000 جنيه، في حال توقيع ويجز على الإقرار والتزامه به.