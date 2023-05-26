بريجوزين: قوات فاجنر تسلم السيطرة على باخموت إلى موسكو

ادعى قائد فاغنر الخميس أن قواته بدأت في الانسحاب من باخموت في شرق أوكرانيا وتسليم السيطرة إلى الجيش الروسي، بعد أيام من قوله إن قوات فاجنر استولت على المدينة المدمرة. .

وقال يفغيني بريجوزين، صاحب مليونير فاغنر وله صلات طويلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التسليم سيكتمل بحلول الأول من يونيو. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية.

ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل مما إذا كان انسحاب فاجنر من المدينة التي تعرضت للقصف قد بدأ بعد معركة استمرت تسعة أشهر أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. ولم يكن هناك أي تفسير من بريغوزين حول سبب اتخاذ هذه الخطوة.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني الخميس إنه تم استبدال وحدات فاجنر بقوات نظامية في الضواحي لكن مقاتلي فاجنر ظلوا داخل المدينة. قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار إن القوات الأوكرانية لا تزال لها موطئ قدم في الضواحي الجنوبية الغربية.

وحقق انتصار بريجوجين باخموت انتصارًا كان في أمس الحاجة إليه لبوتين، الذي فقد غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022 زخمه ويواجه الآن احتمال شن هجوم مضاد أوكراني باستخدام أسلحة متطورة قدمها حلفاء كييف الغربيون.

ووفقًا لما ذكره كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك ، فإن هذا الهجوم المضاد جاري بالفعل. قال يوم الخميس إنه لا ينبغي توقعه على أنه "حدث واحد" يبدأ "في ساعة محددة من يوم معين".

ولدى بريجوزين عداء طويل الأمد مع القيادة العسكرية الروسية، يعود تاريخه إلى إنشاء فاجنر في عام 2014. وقد بنى أيضًا سمعة لتصريحاته الملتهبة - والتي غالبًا ما لا يمكن التحقق منها - التي تصدرت العناوين الرئيسية والتي تراجع عنها لاحقًا.

خلال الحرب التي دامت 15 شهرًا في أوكرانيا ، قام مرارًا وتكرارًا بتوبيخ القيادة العسكرية الروسية ، متهماً إياهم بعدم الكفاءة والفشل في تزويد قواته بالشكل المناسب أثناء قيادتهم لمعركة باخموت.

وقال معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن ، "إن بريجوزين يستخدم التصور القائل بأن فاغنر مسؤول عن القبض على باخموت للدفاع عن مستوى غير معقول من النفوذ على المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا".

تعليقه النقدي المتكرر حول الأداء العسكري لروسيا غير شائع في النظام السياسي الروسي الخاضع للسيطرة المشددة ، حيث يستطيع بوتين فقط توجيه مثل هذه الانتقادات.

وجاء تصريحه عما سيفعله الأسبوع المقبل في باخموت بعد يوم من قطعه مرة أخرى عن خط الكرملين بشأن أوكرانيا. وقال إن هدفها المتمثل في نزع السلاح من البلاد أدى إلى نتائج عكسية ، وأقر بأن القوات الروسية قتلت مدنيين ، واتفق مع التقديرات الغربية على أنه فقد أكثر من 20 ألف رجل في معركة باخموت.

في غضون ذلك ، أطلقت روسيا وابلاً من طائرات شاهد 36 بدون طيار إيرانية الصنع ضد كييف في هجومها الجوي الليلي الثاني عشر على العاصمة الأوكرانية هذا الشهر ، لكن الدفاعات الجوية للمدينة أسقطتها جميعًا ، حسبما ذكرت السلطات الأوكرانية يوم الخميس.

قال الجيش الأوكراني إن قوات الكرملين شنت أيضًا 30 غارة جوية و 39 هجومًا من عدة قاذفات صواريخ بالإضافة إلى هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون في جميع أنحاء أوكرانيا.