الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن بخيت: مصانع الكوارتز بالعين السخنة قيمة مضافة للثروات التعدينية

الدكتور حسن بخيت
الدكتور حسن بخيت

أوضح الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين والموارد الطبيعية، تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، قائلًا: "إن المصنع يعني قيمة مضافة للثروات التعدينية بصفة عامة".

وأضاف بخيت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة يعتبر بداية، لأن طموحنا هو إعطاء قيمة مضافة لثرواتنا التعدينية هو طموح كبير جدًا بحكم أننا اشتغلنا به فترات طويلة وبالتالي ندرك مكامن الثروات، معقبًا: "نأمل أن تستمر المسيرة لإعطاء قيمة مضافة لثرواتنا". 

وأوضح أن الكوارتز من الخامات الاستراتيجية الموجودة في مصر ومنتشرة بكثافة في مواقع كثيرة، ولابد من تقييم هذه المواقع وتحديد احتياطاتها حتى يتم تصنيفها وتحديد إمكانية الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الكوارتز يمثل دعامة كبيرة، لافتًا إلى أن افتتاح هذا المصنع وإعطاء قيمة مضافة له يعتبر نقلة نوعية كبيرة جدًا، معقبا: "طموحنا ألا يقف المصنع على انتاج ألواح الكوارتز فقط، ولكن طموحنا أن الكوارتز فائق النقاوة، له صناعات كثيرة جدًا، ونأمل أن يكون هناك مرحلة ثانية وثالثة ورابعة حتى نصل إلى المنتج الذي يتماشى مع القيمة والجودة العالية لهذا الكوارتز".

 

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