"المصريين الأحرار" يقترح منح تراخيص إنشاء مدارس خاصة لأصحاب السناتر

الحوار الوطني..

وجه عماد قطارة، ممثل حزب المصريين الأحرار، بلجنة التعليم بالحوار المجتمعى، الشكر للرئيس السيسي وللقائمين على الحوار الوطني، متمنياً التوصل لنتائج إيجابية للمجتمع المصري.

وقال فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إنه لا ينكر أحد وجود السناتر والتى تبذل الدولة جهودا كبيرة للتصدى لها.

واقترح منح أصحاب السناتر تراخيص إنشاء مدارس خاصة صغيرة لتعمل تحت رقابة الدولة وفى نفس الوقت تكون إضافة للمنظومة التعليمية.

وأكد على ضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وربطه بسوق العمل بشكل حقيقى.

وشدد أن المعلم من المحاور الهامة فى العملية التعليمية وهو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة.