الحوار الوطني.. "حماة الوطن": يجب ربط تطوير التعليم باحتياجات سوق العمل

أكدت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، أن مشاكل التعليم معروفة للجميع، ولكن المجتمع يحتاج للحلول.

وأضافت فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى: "النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بالتعليم، وتطويره، والمنظومة التعليمية لها دور كبير فى مواجهة العديد من الأزمات، ورؤية الحزب ليس تطوير التعليم ولكن تحويله، بمعنى اعتماده على سوق العمل وربط مخرجاته بسوق العمل، والذى يتسم باستمرار التغير والتطور".

وأشارت إلى أنه يجب دراسة سوق العمل ومعرفة متطلباته وعلى أساسها يتم تقسيم المنهج.