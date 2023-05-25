المستشار محمود فوزى: محددات الحوار الوطنى تنطلق من الإيمان بالدستور

قال المستشار محمود فوزي، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني- خلال جلسة لجنة القضية السكانية - إن محددات الحوار الوطني تنطلق من الإيمان بالدستور.

وعلق “فوزي” على مقترح أحد المشاركين بجعل التعليم مجاني للطفلين الأول والثاني فقط، بأن المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، وهو إلزامي ومجاني من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، مؤكدا أن التعليم المجاني حق لكل مواطن.

من جانبه، أوصى أحمد سعيد صالح ممثل حزب الاتحاد، بضرورة ترجمة الاستراتيجيات الموجودة في شكل مشروعات، بجانب الاهتمام بالجزء النفسي للمواطنين، عمل استقصاء لمعرفة معدلات الانتماء العمراني، وزيادة المساحات الخضراء، وضرورة الاهتمام بالتكيف العمراني.

كما أوصى هاني الجزيري ممثل الحزب الناصري، بوضع استراتيجية وطنية لتحديد النسل، ورفع سن الزواج للفتاة 18 عاما والشاب 21 عاما، وتطبيق القانون بصرامة.

ومن جانبه، قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا لا نفكر في تحديد النسل لأنه ضد الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والدستور، فهو حق للمواطن فالزوج والزوجة لهم الحق في تحديد ذلك.

وأضاف أن ما نستطيع تنفيذه فقط هو موضوع الحوافز ومنها حملة (اتنين كفاية)، وبالنسبة للإنفاق كل جنيه يتم صرفه على تنظيم الأسرة يوفر لنا 156 جنيها تقريبا، مؤكدا أن لدينا العديد من الفرص المتاحة الذي يمكن العمل عليها، بجانب وضع برنامج زمني قصير.

وأوضح أن ما بين 25 لـ 30 % من النساء ينسحبن خلال العام الأول من استخدام وسائل تنظيم الاسرة ومنع الحمل، فإذا قدمنا خدمة جيدة سنقلل من هذه النسبة، مؤكدا ضرورة النظر للقضية السكانية حتى القرى المتواجدة بالأسفل.

واقترح عمل لجنة بكل قرية بها كافة الفئات شباب، وممثلي الأوقاف، والصحة، والشباب، والتعليم والرائدات الريفيات؛ لزيادة التنافسية بين القرى واختيار القرية النموذجية وتقديم حوافز لها.