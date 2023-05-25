قناة الناس.. أيمن الحجار: رحمة النبي كانت سببًا في اجتماع الناس حوله (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن رحمة النبي كانت سببًا في اجتماع الناس حوله والإيمان برسالته.

وأضاف الباحث الشرعي، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة “الناس”، أن النبي خلال حياته الكريمة، كان رحيمًا بأهل بيته، فعندما كان يرى أهل بيته في حال تعب من أعمال المنزل كان يقوم على مساعدتهم، حيث قالت السيدة عائشة "الرسول كان في مهنة أهله فإذا جائت الصلاة فزع إليها".

وأوضح “الحجار”، أن أخص الناس بالرحمة هم الوالدين تليهم الزوجة ثم الأولاد، منوهًأ إلى أن عدم تحقق صفة الرحمة وعدم وجودها في المنازل تبدأ المشاكل في الوجود سواء في المجتمع أو داخل الأسر، وتمتلئ المحاكم بالقضايان فلو كانت الرحمة موجودة في اساس نظام الأسرة، فيقدر الإنسان في النهاية أن يحقق أسرة هادئة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.