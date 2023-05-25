الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

43 عامًا على سيامة أسقف الشباب.. من هو الأنبا موسى؟

الانبا موسى
الانبا موسى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد سيامة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب أسقفًا، حيث تمت سيامته أسقف للشباب القبطي الأرثوذكسي في يوم 25 مايو عام 1980 بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث البطريرك رقم 117 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتزامنًا مع مرور 43 عامًا على سيامة الأنبا موسى أسقفًا، يرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

  • وُلِدَ الأنبا موسى في 30 نوفمبر عام 1938 في أسيوط باسم إيميل عزيز جرجس.
  • تخرج من كلية الطب عام 1960
  • خدم بكنائس القاهرة ثم بني سويف في حقل الشباب عام 1963.
  • أحب حياة الرهبنة والتوحد مع الله فذهب لصحراء دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون العامر.
  • تمت سيامته راهبًا بيد البابا شنودة الثالث  في 24   أبريل عام 1976.
  • سيم كاهنًا في يوم 4 يونيو  عام  1976، عُيِّن  الأنبا موسى أمينًا للدير بعد كهنوته.
  • تمت سيامته خوري أبسكوبوس في 18 يونيو عام 1978.

وفي عهد البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 16، تم تكليف الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالمسئولية في عدد من اللجان المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثل؛ لجنة سكرتارية المجمع المقدس - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الإيمان والتعليم والتشريع (مساعد الرئيس).

ويعد الأنبا موسى من أهم الواعظين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فهو واعظ متميز، وعظاته يعرضها بطريقة شيقة.

والأنبا موسى هو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس ومقرر لجنة (التنمية الاقتصادية) الفرعية.

يهتم الأنبا موسى بخدمة أسقفية الشباب التي يترأس سنويًا حضور مؤتمراتها التي تتخطى ال20 مؤتمر، ويشارك بها الالاف من الشباب والفتيات على مستوى جميع المحافظات المصرية.

الأرثوذكسية ارثوذكسية الانبا موسي أسقف البابا الراحل شنودة الثالث الانبا موسي الأرثوذكس الأسقف العام الأرثوذكسي ادي النطرون

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. "الوطنية للتدريب" تستقبل والد المصارع بغدودة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل مصنع الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية