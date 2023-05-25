43 عامًا على سيامة أسقف الشباب.. من هو الأنبا موسى؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد سيامة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب أسقفًا، حيث تمت سيامته أسقف للشباب القبطي الأرثوذكسي في يوم 25 مايو عام 1980 بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث البطريرك رقم 117 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتزامنًا مع مرور 43 عامًا على سيامة الأنبا موسى أسقفًا، يرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

وُلِدَ الأنبا موسى في 30 نوفمبر عام 1938 في أسيوط باسم إيميل عزيز جرجس.

تخرج من كلية الطب عام 1960

خدم بكنائس القاهرة ثم بني سويف في حقل الشباب عام 1963.

أحب حياة الرهبنة والتوحد مع الله فذهب لصحراء دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون العامر.

تمت سيامته راهبًا بيد البابا شنودة الثالث في 24 أبريل عام 1976.

سيم كاهنًا في يوم 4 يونيو عام 1976، عُيِّن الأنبا موسى أمينًا للدير بعد كهنوته.

تمت سيامته خوري أبسكوبوس في 18 يونيو عام 1978.

وفي عهد البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 16، تم تكليف الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالمسئولية في عدد من اللجان المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثل؛ لجنة سكرتارية المجمع المقدس - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الإيمان والتعليم والتشريع (مساعد الرئيس).

ويعد الأنبا موسى من أهم الواعظين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فهو واعظ متميز، وعظاته يعرضها بطريقة شيقة.

والأنبا موسى هو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس ومقرر لجنة (التنمية الاقتصادية) الفرعية.

يهتم الأنبا موسى بخدمة أسقفية الشباب التي يترأس سنويًا حضور مؤتمراتها التي تتخطى ال20 مؤتمر، ويشارك بها الالاف من الشباب والفتيات على مستوى جميع المحافظات المصرية.