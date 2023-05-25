ممثل البرنامج الرئاسي بالحوار الوطني تقترح إنشاء مركز إقليمي للاستشارات التربوية

اقترحت أمنية صلاح، ممثلة البرنامج الرئاسي بمناقشات لجنة التعليم بالحوار الوطني، إنشاء مركز إقليمي للاستشارات التربوية لتصدير الخدمات التعليمية في التعليم والتدريب والمناهج، بما يسهم في مواجهة التحديات التمويلية الراهنة.

وقالت فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إنه لابد من وضع اطارات ومعايير ومكافأت جديدة للمعلمين مع مراعاة اختلاف المحافظات والتوزيع وفقا لتحديات كل منطقة.

وأضافت أن استراتيجية تطوير التعليم تعمل على تطوير التعليم، وأن هناك زيادة سنوية لمخصصات التعليم في الموازنة العامة للوصول للاستحقاق الدستوري المرجو منه.