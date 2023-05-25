الحوار الوطني.. كريمة أبو النور: المشكلة السكانية لا تزال مسألة خلافية

قالت الدكتورة كريمة أبو النور، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وباحث علم سياسي، إن المشكلة السكانية لا تزال مسألة خلافية رغم ما قيل حول ضرورة إيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن لدينا مشكلة في الخصائص السكانية، وتصور خاطئ بأن الفقر فقط المتسبب في الزيادة السكانية، وهذا غير دقيق.

وأضافت خلال الجلسة النقاشية للقضية السكانية، أن من أسباب المشكلة السكانية تفضيل الذكور عن الإناث، لافتة إلى أن مصر منذ الستينات تعمل عن ملف السكاني.

وأوضحت أن جميع الاستراتيجيات المطروحة لحل المشكلة غير منظمة، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل الأخرى منها عدم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والنظر إليها باعتبارها أقل من الرجل، وبالتالي يكون هناك رغبة لإنجاب الذكور.

وقدمت بعض التوصيات منها: استقلال المجلس القومي للسكان، ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية، ووضع استراتيجية شاملة ومتابعتها بشكل مستمر، تنقية المناهج الخاصة بعلم النفس والاجتماع، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ودعوة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتبني قضية الزيادة السكانية.