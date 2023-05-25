الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. كريمة أبو النور: المشكلة السكانية لا تزال مسألة خلافية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة كريمة أبو النور، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وباحث علم سياسي، إن المشكلة السكانية لا تزال مسألة خلافية رغم ما قيل حول ضرورة إيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن لدينا مشكلة في الخصائص السكانية، وتصور خاطئ بأن الفقر فقط المتسبب في الزيادة السكانية، وهذا غير دقيق.

وأضافت خلال الجلسة النقاشية للقضية السكانية، أن من أسباب المشكلة السكانية تفضيل الذكور عن الإناث، لافتة إلى أن مصر منذ الستينات تعمل عن ملف السكاني.

وأوضحت أن جميع الاستراتيجيات المطروحة لحل المشكلة غير منظمة، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل الأخرى منها عدم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والنظر إليها باعتبارها أقل من الرجل، وبالتالي يكون هناك رغبة لإنجاب الذكور.

وقدمت بعض التوصيات منها: استقلال المجلس القومي للسكان، ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية، ووضع استراتيجية شاملة ومتابعتها بشكل مستمر، تنقية المناهج الخاصة بعلم النفس والاجتماع، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ودعوة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتبني قضية الزيادة السكانية.

الدكتورة كريمة أبو النور تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين علم سياسي مسائلة خلافية الخصائص السكانية الزيادة السكانية

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