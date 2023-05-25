خالد الجندي: الصلاة على النبي تكون بالدعاء له كما يدعو لنا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة على النبي عليه السلام، هي الدعاء له، كما يدعو النبي لنا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، في تفسير قوله تعالى "إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً"، مؤكدًا أن صلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة المؤمنين دعوة.

حكم الصلاة على النبي

وأكد أن الصلاة على النبي فرض، لأن الأمر إذا صدر من الأعلى للأدني فرض الوجوب، وذلك وفقًا لنص الآية.

وقال إن الله وجه أمر النبي عليه السلام أن يدعي للمؤمنين الصالحين في قوله: "خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ"، مؤكدًا أن الصلاة هي الدعاء، وأنها تهدئ البيوت وتجعل الأولاد صالحين.