الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: الصلاة على النبي تكون بالدعاء له كما يدعو لنا

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة على النبي عليه السلام، هي الدعاء له، كما يدعو النبي لنا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، في تفسير قوله تعالى "إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً"، مؤكدًا أن صلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة المؤمنين دعوة.

حكم الصلاة على النبي

وأكد أن الصلاة على النبي فرض، لأن الأمر إذا صدر من الأعلى للأدني فرض الوجوب، وذلك وفقًا لنص الآية.

وقال إن الله وجه أمر النبي عليه السلام أن يدعي للمؤمنين الصالحين في قوله: "خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ"، مؤكدًا أن الصلاة هي الدعاء، وأنها تهدئ البيوت وتجعل الأولاد صالحين.

خالد الجندي الصلاة النبي عليه السلام الدعاء صلاة الله صلاة الملائكة

مواد متعلقة

خالد الجندى يكشف معنى كلمة "يصطرخون" وأصلها والحكمة من زيادة حروف الكلمة

خالد الجندى يكشف معنى السَّلَمَ والسلام فى القرآن الكريم

خالد الجندى يكشف خطأ فادحًا فى مثل "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"

خالد الجندى: "القرآن يحتوى على معظم أمثال العرب"

خالد الجندى: الفقر ليس مطلوبًا والإسلام يحاربه

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. "الوطنية للتدريب" تستقبل والد المصارع بغدودة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا "مرقس وليم" مطرانًا على كرسى إيبارشية القوصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية