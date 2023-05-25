قناة الناس.. أيمن الحجار: الرحمة صفة إنسانية على الجميع التحلي بها (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الرحمة مفهوم لقيمة عظيمة للقيم التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها في حياته، مؤكدًا أنها مفهوم جامع لكل قيم الخير.

وأضاف الحجار، اليوم الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة “الناس”، أن الرحمة هي رقة في القلب وأن يكون في هذه النفس والقلب شئ من السماحة والحب والإيثار والخلق الكريم.

وأوضح الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، أن الرحمة تشكل جميع مناحي الحياة كما أنها تحث على باقي القيم الأخرى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.