"البيطريين" تطالب بتعيينات للأطباء

خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، عددا من مؤسسات الدولة، ومسؤولين بالحوار الوطني، بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوى الجمهورية، وسلامة الغذاء.

طالب سليم، من خلال خطابه بالتعجيل بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم فى هيئة سلامة الغذاء وكافة المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة و تحسينها، وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد، حيث يبلغ العجز الفعلي فى الأعداد أكثر من 9000 آلاف درجة مالية، لافتا إلى أن نقابة الأطباء البيطريين تؤكد أن عدم تعيين هؤلاء الأطباء البيطريين فى أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة مستقبلية على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين وما يتبع ذلك من المساس بالأمن القومي للبلاد.

وأوضح أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م، حيث سبق و أن قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية و طلبت من الجهات المعنية عن حاجتها الى تعيين 6566 ألاف طبيب بيطري (طبقاً لاحتياجات عام 2011 ) نظرا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانوني الى المعاش و اقتراب بلوغ سن المعاش لعدد أخر من السادة الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و المديريات و المجازر والمحاجر و خلافة وقد أدي هذا الى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوي جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد الي مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.

وأضاف: ونظراً للمعاناة التي يواجهها الطب البيطري لعدم التعيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 28/15/28 بجلسته المنعقدة فى 21/1/2015 بتعيين 2165 طبيب بيطري ثالث، مع العلم أن هذا العدد غير كافـي على مستوي الجمهورية لأنه سبق وأن أعلنت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن حاجتها لتعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين عدد 2165 طبيب بيطري فقط، علماً بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين.

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيباً بيطرياً فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و 6 أطباء بمحافظة الجيزة، علماً بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.