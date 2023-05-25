الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممثل حزب العدل: قضية السكان وتأثيرها الاقتصادي ضمن جلسات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد صبرة عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إن هناك ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وكلا الطرفين يؤثران على بعضهما بالسلب والإيجاب.

تابع، أن هناك عدة محاور تمثل الأزمة السكانية أهمها التوسع العمراني وعدم تحقيق الإشغالات المطلوبة في المدن الجديدة المشيدة في مختلف المحافظات المصرية واستمرار التمركز في قلب العاصمة، فلابد من التوجه الى المجتمعات العمرانية المشيدة.

وأضاف أن من أهم العوامل التي تؤثر على المستوى السكاني ضرورة توفير دعم للأسرة والمرأة وليس بصورته المالية ولكن بسلاسل القيمة المضافة في المناطق مرتفعة الإنجاب لاكتفاء الأسر اقتصاديًا دون الحاجة لعمال الأطفال.

وقال إن توصيات جلسات الحوار الوطني ستثمر بحلول واضحة من نتاج نقاشات متنوعة تمثل مختلف الآراء تتسم بالشفافية وتمثل آراء المواطن المصري.

تختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس.

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