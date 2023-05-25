"كتلة الحوار".. تدشين أول كيان سياسى منبثق عن الحوار الوطنى

أعلن باسل عادل، النائب السابق بمجلس النواب، عن تأسيس كيان سياسي جديد وُلد من رحم الحوار الوطني.

وقال، فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إن هذا الكيان تجمع سياسي شعبي نخبوي جديد وُلد من رحم الحوار اسمه "كتلة الحوار".

وأضاف أن هذا الكيان هو تحالف لقامات برزت في الحوار الوطني، والمجال العام، مرحباً بجميع المواطنين في مشاركة هموم الوطن الغالي مصر.

وطالب المنسق العام للحوار الوطني بتضمين التحالف كمشارك في جلسات الحوار.

وثمّن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار، ومجهودات المنسق العام للحوار الوطنى، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية.