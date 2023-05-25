ميناء دمياط يستقبل وفدًا عالميًا لرقمنة الموانئ

استقبلت هيئة ميناء دمياط ممثل شركة "Prodevelop . SL" إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بغرض الاطلاع والاستفادة بخبرات مختلف الشركات العالمية ذات الصلة برقمنة الموانئ وميكنة نظم العمل بها.

جاء ذلك بحضور محمد عثمان، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالميناء، ونخبة من الكوادر المتخصصة والمسئولة عن إدارة النظم الآلية بميناء دمياط، إلى جانب ممثلي شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إنه في إطار جهود الميناء لتطوير النظم الآلية و خدمات التحول الرقمي المطبقة والتي تستهدف تيسير وتسريع الإجراءات المقدمة للعملاء.

حيث استعرض الموفد الأجنبي إمكانيات الشركة وخبراتها والتي تزيد عن 30 عام في مختلف موانئ العالم، كما تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تطوير النظم الآلية بميناء دمياط.

وقد أشاد ممثل الشركة بإمكانيات الميناء وجهودها في مجال التحول الرقمي مضيفًا أن هذه الإمكانيات يمكن أن تمثل أساس قوي في حال التعاون مستقبلاً بين الجانبين.