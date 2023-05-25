ممثل حزب "حماة الوطن": نطالب بضرورة ارتباط مخرجات التعليم بسوق العمل

خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني..

وجهت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب ممثل حزب "حماة الوطن"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوته للحوار الوطني، والذي يُعد حجر الأساس للجمهورية الجديدة، موجهة أيضًا الشكر للقائمين على الحوار لدورهم في خروجه بهذا الشكل الجيد.

وقالت النائبة ميرال الهريدي، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، "إذا كنا نتحدث عن توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وبناء الإنسان ورفع النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد، فنحن نتحدث عن التعليم"، مؤكدة أنه هو الأساس في بناء الإنسان وتحول المجتمعات والنمو الاقتصادي.

وأشارت الهريدي إلى أن رؤية حزب حماة الوطن ليس في تطوير التعليم بل بتحويل التعليم، بمعنى أنه بدلًا من أن يكون لدينا نظام تعليمي يعتمد في الأساس على تحديد مستقبل الطالب ومستقبل الأسرة، وبالتالي مستقبل الدولة المصرية على مجموع ما حصل عليه الطالب من درجات فى مرحلة الثانوية العامة إلى تعليم مرتبط بسوق العمل.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على ضرورة أن ترتبط مخرجات التعليم بسوق العمل، متسائلة ماهي خصائص سوق العمل؟، لافتة إلى أن تلك الخصائص تتكون من ثلاث سمات أبرزها التغيير والتطوير، مضيفة، لا بد أن يتميز الطالب بمميزات القرن الـ٢١ الذي نعيشه حتي يمنح نفسه فرصه في سوق العمل.

وأشارت الهريدي، إلى أن ذلك مرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية كالاقتصاد التقليدي والمتمثل في الاقتصاد الزراعى والصناعى، وكذلك الاقتصاد البيئي، والاقتصاد البرتقالي والذي يتمثل في الإبداع والتفكير خارج الصندوق، وأخيرًا الاقتصاد البنفسج، وهو الذي يضيف الطابع الثقافي والإنساني.

وتابعت، أنه على هذا الأساس يتم تحديد المنهج العلمي الذي يتم وضعه للدراسة، والذي يرتبط بسوق العمل، كما قدمت الهريدي دراسة كاملة عن رؤية حزب حماة الوطن بشأن العملية التعليمية في مصر إلى لجنة التعليم بالحوار الوطني.